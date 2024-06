VIDEO: Na Rock for People bouřili Parkway Drive a The Offspring Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na Rock for People bouřili Parkway Drive a The Offspring

Bez jakýchkoli pochyb má hradecký festival Rock For People za sebou jeden z nejúžasnějších dnů v devětadvacetileté historii. Třicetiny Vypsané fiXy ve velkém stylu. Monstrózní show hvězdných Parkway Drive. Dokonalá rehabilitace osm let starého průšvihu od The Offspring. Perfektní organizace a vděčné publikum.

video: iDNES.tv