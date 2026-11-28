Na sjezdovce Anděl na Černé Hoře se poprvé lyžuje
28. 11. 2026 12:06 Domácí
V Krkonoších v sobotu začala lyžařská sezóna. Na Černou horu v Janských Lázních dorazily stovky lyžařů, kteří mají k dispozici 1100 metrů dlouhou sjezdovku Anděl.
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Na sjezdovce Anděl na Černé Hoře se poprvé lyžuje
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