V areálu skládky Celio u Litvínova by se zřejmě už letos mohl začít stavět velký betonový sarkofág, do kterého mají být přemístěny tisíce sudů s toxickým a vysoce hořlavým styrenem. Ty jsou tady uloženy už několik let nelegálně a policie kvůli tomu stíhá několik osob. S plánem firmy již dříve souhlasila Česká inspekce životního prostředí a Krajský úřad Ústeckého kraje.

