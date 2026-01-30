Na škole v Bohuslavicích panuje vyhrocená atmosféra
30. 1. 2026 13:04 Domácí
Policejní hlídka musela ve čtvrtek vyjíždět do Bohuslavic na Prostějovsku poté, co ji přivolal ředitel tamní základní školy kvůli protestu části žáků. Ti požadovali jeho odvolání kvůli údajně neřešeným problémům na škole včetně šikany. Vygradovala tím kritika části dětí a jejich rodičů vůči vedení školy.
