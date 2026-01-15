Na statku u Vyškova se dál povalují haldy odpadu, policie stíhá firmu a dva lidi

Zatímco část nelegálního odpadu z brněnských Horních Heršpic už kamiony odvezly a po domluvě úřadů zmizí i zbytek, jiné podobně zasažené místo na jihu Moravy zůstává bez jakékoliv viditelné změny. Areál v Křižanovicích u Bučovic na Vyškovsku už více než rok přetéká „horami“ odpadu převážně i Itálie. Posun nicméně nastal u policejního vyšetřování, podle informací iDNES.cz kriminalisté zahájili trestní stíhání dvou lidí a firmy Hypo stavby.
video: iDNES.tv
