Na Šumavě chumelí, první nadšenci vytáhly běžky, silnice jsou sjízdné

Domácí
V okolí Kvildy napadlo přes deset centimetrů sněhu, další padá. Děti vytáhli boby, staví sněhuláky. Sypače udržují silnice sjízdné. Sníh se na vozovkách nedrží
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:13

Bourání mostu na Rudné v Ostravě
Domácí
27. 10. 2025 17:46
00:55

Pašerácké balony z Běloruska budeme sestřelovat, oznámila litevská premiérka
Zahraniční
27. 10. 2025 16:50
01:15

Při srážce s náklaďákem u Příbrami vykolejil vlak. Šest zraněných
Domácí
27. 10. 2025 16:46
00:41

Darovala Seleně Gomezové ledvinu, pozvánky na svatbu se ale nedočkala
Společnost
27. 10. 2025 16:26
01:15

Mladík, který poškodil dveře večerky, daleko neutekl
Krimi
27. 10. 2025 16:12
01:01

Na Šumavě chumelí, první nadšenci vytáhly běžky, silnice jsou sjízdné
Domácí
27. 10. 2025 16:08
00:40

Orbán přijel za papežem. Žádal ho o podporu svého „protiválečného úsilí“
Zahraniční
27. 10. 2025 15:56
01:23

Dodávka se po srážce s tramvají převrátila na bok. Jeden zraněný
Domácí
27. 10. 2025 15:48
00:13

Bezdomovec měl v igelitce 110 tisíc korun
Krimi
27. 10. 2025 15:40
00:54

Kostry zaplnily ulice, v Mexiku slaví Den mrtvých
Zahraniční
27. 10. 2025 15:14
00:39

Šestice výrostků v Ostravě brutálně napadla školáka
Krimi
27. 10. 2025 15:12
00:38

Trump byl na magnetické rezonanci. Výsledek byl perfektní, chlubí se
Zahraniční
27. 10. 2025 14:40
00:32

Dvaadevadesátiletý Biya byl poosmé zvolen prezidentem Kamerunu, oznámil soud
Zahraniční
27. 10. 2025 14:08
02:28

Sparťanští kapitáni Haraslín a Chlapík exkluzivně: Doma mi tak neříkejte!
Sport
27. 10. 2025 14:02
03:29

Na Donbas jsem jel z vlastní iniciativy, chtěl jsem zjistit pravdu, tvrdí obžalovaný muž
Krimi
27. 10. 2025 13:46
01:00

Jak vypadá zázemí Horácké arény, nejmodernější haly v Česku
Domácí
27. 10. 2025 13:32
01:03

Babiš: Ministerstvo pro místní rozvoj rušit nebudeme. Musíme ho dát do pořádku
Domácí
27. 10. 2025 13:26
00:20

Ženy vidí na plzeňském nádraží muže u pisoárů
Domácí
27. 10. 2025 13:22
01:57

Pražský soud začal napotřetí projednávat případ spolku proruských domobranců
Krimi
27. 10. 2025 13:18
00:47

Při výlovu Vrkoče vytáhli rybáři přes 200 tun ryb
Domácí
27. 10. 2025 12:56

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.