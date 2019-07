VIDEO: Na trutnovském Bojišti začal festival Obscene extreme Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na trutnovském Bojišti začal festival Obscene extreme

Fanoušci metalu si to na trutnovském Bojišti nejprve rozdali v bičovací soutěži a polykání pálivých papriček, pak se vrhli do kotle. Festival tvrdé muziky Obscene Extreme potrvá do neděle, zahraje na něm přes sedmdesát kapel z celého světa.

video: iDNES.tv