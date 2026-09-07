Na Ústecku burácely desítky veteránů
7. 9. 2026 9:10 Domácí
Nedělní dopoledne patřilo v Povrlech na Ústecku milovníkům historických vozů a vůni benzinu. V rámci oslav 840 let obce se zde uskutečnil již 12. ročník tradiční jízdy veteránů do vrchu. Nostalgickou akci pořádanou spolkem Veteran Car Club Ústí nad Labem si nenechalo ujít přes padesát majitelů nablýskaných skvostů. Posádky do poslední chvíle netušily, kam je trasa zavede. Na startu dostaly šipkový itinerář, který je postupně naváděl až do cíle – přes 70 kilometrů dlouhá vyjížďka letos končila na zámku v obci Pátek na Lounsku.
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