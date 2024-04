VIDEO: Na utkání s Kladnem veze vsetínské fanoušky speciálně vypravený vlak Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na utkání s Kladnem veze vsetínské fanoušky speciálně vypravený vlak

Kopce nad Vsetínem pokrývá sněhový poprašek a dole ve městě se odehrává něco, co vstoupí do dějin. Minimálně do dějin zdejšího hokejového klubu a jeho fanoušků. Na nádraží stojí vlak o třinácti vagonech, speciálně vypravený pro tisícovku z nich. Cílovou stanicí je Brno, kde jsou teď vsetínští hokejisté doma.

video: iDNES.tv