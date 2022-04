VIDEO: Na vrchol Vřídelní kolonády se vrací skleněný osmihran Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na vrchol Vřídelní kolonády se vrací skleněný osmihran

Osazováním skleněných desek nad vývěrem Vřídla vstupuje do finále druhá etapa rekonstrukce karlovarské Vřídelní kolonády. Spočívá právě v kompletní rekonstrukci síně vývěru Vřídla. To by se v nové podobě, která co možná nejpřesněji odpovídá té původní, mělo zaskvět při slavnostním otevření 5. května.

video: iDNES.tv