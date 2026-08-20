Na Vysočině vznikly další útulny
20. 8. 2026 17:14 Domácí
Nejen pro turisty zdolávající vyhlášenou poutní stezku Via Czechia, ale i další výletníky je určen nový nouzový přístřešek u Sněžného na Žďársku. Na Vysočině jde už o třetí takovou stavbu, již na trase vybudovaly Lesy České republiky. Nabízí úkryt před sluncem či deštěm i možnost legálního noclehu.
00:56
Na Vysočině vznikly další útulny
Domácí20. 8. 2026 17:14
00:31
Ubytovny už nejsou jen jako nouzová střecha nad hlavou
Domácí20. 8. 2026 17:00
01:32
Senátor ANO Vícha varoval, aby ministryně Mrázová nedopadla jako Pirát Bartoš
Domácí20. 8. 2026 16:18
02:23
Senátoři zamítli novelu stavebního zákona. Nahrává developerům, kritizovali
Domácí20. 8. 2026 16:10
00:35
Na Přerovsku spadla větrná elektrárna
Krimi20. 8. 2026 16:02
02:12
Betonárna za pár let skončí. Radnice tam chce vybudovat farmu
Domácí20. 8. 2026 15:44
00:35
Maďarská státní televize odvysílala první zprávy od července
Zahraniční20. 8. 2026 15:28
02:50
Podívejte se, jak největší polská stavební firma pokročila na výstavbě dálnice D35
Domácí20. 8. 2026 15:26
01:25
S ukradenou dodávkou kličkoval mezi policejními vozy, ohrožoval i další
Krimi20. 8. 2026 15:24
00:40
Rumuni potopili u ložiska plynu dron. Ukrajina popřela, že by byl její
Zahraniční20. 8. 2026 15:04
00:42
Mladý muž se pořezal na ruce, zachránil ho včasný zásah policistů
Krimi20. 8. 2026 15:02
01:33
Ve Velké Úpě demolují objekty pro apartmánový komplex
Domácí20. 8. 2026 14:22
00:32
Pavel je na letošní druhé oficiální návštěvě Vysočiny
Domácí20. 8. 2026 13:24
00:19
Muž vezl na elektrické koloběžce ledničku
Krimi20. 8. 2026 12:46
01:04
Elton John vyzpovídal slovenskou zpěvačku ADÉLU o její hudební kariéře
Společnost20. 8. 2026 12:16
00:31
Lucie Borhyová ukázala postavu v plavkách
Společnost20. 8. 2026 12:00
00:19
Žádné Jezulátko, v Mexiku přivolávají déšť drsněji
Zahraniční20. 8. 2026 11:58
01:07
Přelezli římsu a vnikli do bytu. Prý jen nechtěli vzbudit matku
Krimi20. 8. 2026 11:34
Následující videa
00:31
Ubytovny už nejsou jen jako nouzová střecha nad hlavou
01:32
Senátor ANO Vícha varoval, aby ministryně Mrázová nedopadla jako Pirát Bartoš
02:23
Senátoři zamítli novelu stavebního zákona. Nahrává developerům, kritizovali
01:04