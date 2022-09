VIDEO: Na z půlky zavřeném mostu se nepracuje Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Každá uzavírka znamená pro řidiče ztracené minuty. A naštve o to víc, když se na daném místě nic neděje. Přesně taková situace teď panuje na krajské silnici u Rohlenky mezi Brnem a Vyškovem. Most, který silnici II/430 převádí přes říčku Roketnici, je otevřený jen z jedné poloviny. Řidiči přes něj jezdí kyvadlově, opravy by měly začít na jaře příštího roku.

