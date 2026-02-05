Na základní škole v Bohuslavicích panuje vyhrocená atmosféra
5. 2. 2026 12:12 Domácí
Škola v Bohuslavicích na Prostějovsku, kam minulý týden ředitel kvůli protestu žáků požadujících jeho odvolání přivolal policii, se podle dětí i jejich rodičů dlouhodobě zmítá v problémech. Zaznívají obvinění z šikany nebo bossingu, loni zde navíc podle zjištění iDNES.cz policie vyšetřovala případ kyberšikany, kdy žák vyhrožoval vystřílením a vypálením školy. Ředitel odmítá jakékoliv pochybení a současnou situaci označuje za nedorozumění.
00:33
Na základní škole v Bohuslavicích panuje vyhrocená atmosféra
Domácí5. 2. 2026 12:12
01:30
Jak se během 90 vteřin z hokejové arény stává tenisová
Domácí5. 2. 2026 12:04
01:39
Podpora průmyslu a práce. Stovky odborářů se sešli v Ostravě
Domácí5. 2. 2026 11:56
04:42
Vláda hazarduje s bezpečností země, říká Rakušan. Škrtla 21 miliard na obranu
Domácí5. 2. 2026 11:56
01:22
Dlouhý dolet, chirurgická přesnost. V USA testují Rezavou dýku pro Ukrajinu
Zahraniční5. 2. 2026 11:52
01:35
Melania Trumpová se v Bílém domě setkala s propuštěnými rukojmími Hamásu
Zahraniční5. 2. 2026 10:46
00:40
Měl zákaz řízení. Vydával se proto za svého bratra
Krimi5. 2. 2026 10:28
01:19
Nadšenci řádí ve Víru na ledové stěně
Domácí5. 2. 2026 10:26
45:07
Pafko: Když mě lákali do Senátu, říkali, ani chodit tam nebudete muset
Rozstřel5. 2. 2026 10:00
00:49
Policie hledá svědka incidentu v Horních Počernicích
Krimi5. 2. 2026 9:44
00:40
Andělskou tvář Meloniové zamazali barvou. Církev zasáhla v římské bazilice
Zahraniční5. 2. 2026 8:34
00:48
Gevorg Avetisjan už potřetí vyhrál krajské kolo soutěže Podnikatel roku
Domácí5. 2. 2026 8:32
01:18
„Teletubbies“ mezi krami. Moskva má novou atrakci
Zahraniční5. 2. 2026 8:26
03:22
Co umí fotoaparát s tiskárnou od Fujifilmu
01:17
Vyzkoušeli jsme fotoaparát s tiskárnou od Fujifilmu
01:46
Maria opustila manželka a nechala mu tři děti. Aby toho nebylo málo, ocitl se v dluzích
01:38