Na zámku v Hradci nad Moravicí vrcholí příprava vánoční trasy

Domácí
Kouzlo viktoriánských Vánoc návštěvníkům letos ukáže zámek Hradec nad Moravicí. Na trase mimořádně vánoční prohlídky lidé uvidí jedenáct nazdobených stromků, ale také sváteční knížecí tabuli, dobové dárky a hračky, zimní a vánoční fotografie knížecí rodiny či vánočně vyzdobenou kapli. Prohlídky jsou přístupné od pátku 5. prosince.
video: iDNES.tv
