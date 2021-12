VIDEO: Na železnici v Česku poprvé vyjel autonomní vlak Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na železnici v Česku poprvé vyjel autonomní vlak

Vlak bez strojvedoucího. To je podle společnosti AŽD budoucnost vlakové dopravy v České republice. Autonomní lokomotivu představila ve středu na lokální trati Švestková dráha v severních Čechách. Než bude moci lokomotiva bez strojvedoucího vyjet do ostrého provozu, bude to ještě nějakou dobu trvat. Musí se kvůli tomu změnit i legislativa.

video: AŽD