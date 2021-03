VIDEO: Nabídka koupit vakcínu AstraZeneca byl fejk, vysvětloval Babiš Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nabídka koupit vakcínu AstraZeneca byl fejk, vysvětloval Babiš

Exministr Petr Bendl z ODS se zeptal na to, proč vláda odmíla koupit vakcínu AstraZeneca ve Spojených arabských emirátech. „Byl to fejk, my takové vakcíny kupovat nebudeme,“ opáčil premiér.

video: PSP ČR