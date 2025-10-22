Praha se chlubí další náplavkou. Vznikla za holešovickým nádražím

Domácí
Pražané mají k dispozici novou náplavku. Společnost Skanska v rámci kancelářského komplexu Port7, který navazuje na holešovické nádraží, dokončila proměnu přilehlého nábřeží.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:20

Rusové se pokouší o mechanizované útoky v Záporožské oblasti
Zahraniční
22. 10. 2025 19:00
03:27

Oskar Hes připravil Jiřího Dvořáka o jeho zlato v hrdle
Společnost
22. 10. 2025 18:14
01:59

Praha se chlubí další náplavkou. Vznikla za holešovickým nádražím
Domácí
22. 10. 2025 17:56
00:35

Ukrajina chce od Švédska koupit až 150 gripenů, uzavřely předběžnou dohodu
Zahraniční
22. 10. 2025 17:44
00:12

Z Lipna vytáhli auto s lidskými ostatky
Krimi
22. 10. 2025 17:22
00:41

Na Novém Zélandu se nad Mléčnou dráhou rozzářili vzácní červení skřítci
Zahraniční
22. 10. 2025 17:08
00:47

Na východě Prahy se srazila dvě auta. Dva lidé byli zranění
Domácí
22. 10. 2025 17:02
00:30

Upoutávka k animovanému seriálu Rychlé šípy
Domácí
22. 10. 2025 17:02
00:47

Nová brněnská hala ponese název T-Mobile arena
Domácí
22. 10. 2025 16:44
00:33

Slavnostní večeře u příležitosti 56. výročí narozenin sultána Muhammada V.
Společnost
22. 10. 2025 16:28
01:33

Nejvyšší soud ČR na úrovni Zimbabwe? Nemyslel jsem, že to je u nás možné, zlobil se Altner
Domácí
22. 10. 2025 16:00
02:03

Altnerovi při příchodu k soudu vtipkovali. Justice řeší žalobu na Sociální demokracii už 25 let
Domácí
22. 10. 2025 16:00
01:01

Pure Model 2025 zná vítězku. Sedmnáctiletá Julie Gregorová porazila ženy i muže
Lifestyle
22. 10. 2025 15:58
01:18

V Nehvizdech hoří průmyslová hala. Kouř je cítit i v Praze
Krimi
22. 10. 2025 15:44
00:36

Realme GT8 Pro přichází s výměnnými kryty na modul fotoaparátu
Technika
22. 10. 2025 15:12
00:24

Jihočeští policisté přistihli od července 45 lidí, kteří nelegálně těžili vltavíny
Krimi
22. 10. 2025 15:04
00:30

Češi se skládají na raketu pojmenovanou po Daně Drábové, doletí až do Moskvy
Zahraniční
22. 10. 2025 14:40
00:29

Recidivista Bikár si prodlouží pobyt za mřížemi
Krimi
22. 10. 2025 14:34
00:45

Kritizovaná zastávka v Hradci má nové prvky proti ptákům
Domácí
22. 10. 2025 14:22
00:47

Varyáda v novém. Skončila rekonstrukce karlovarského obchodního centra
Domácí
22. 10. 2025 14:20

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.