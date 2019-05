VIDEO: Nábřeží u Vajgaru se promění. Drnčící kostky nahradí asfalt Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nábřeží u Vajgaru se promění. Drnčící kostky nahradí asfalt

Na frekventované ulici v centru Jindřichova Hradce vymění povrch. Hygiena dala městu hlukovou výjimku do konce roku 2020, do té doby by měly kostky z nábřeží Ladislava Stehny zmizet. Město chce celkově přetvořit promenádu kolem Vajgaru, aby se stala příjemnější pro pěší a cyklisty.

video: iDNES.cz