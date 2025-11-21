Nacher zavádí ve Sněmovně tlumočení do znakového jazyka

Ve Sněmovně se chystá novinka: „Dovolte mi, abych vám oznámil, že od 9. prosince budou pravidelné úterní tiskové konference jednotlivých politických klubů tlumočeny přímo ve Sněmovně do českého znakového jazyka,“ oznámil na sociální síti X Patrik Nacher.
video: Sociální síť X / Patrik Nacher
