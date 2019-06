VIDEO: Podívejte na babiznu, vtipkuje Urbánková. Slaví 80 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zpěvačka Naďa Utbánková se narodila 30. června 1939. Dětství prožila s rodiči ve vesnici Borovnička v Podkrkonoší. Vystudovala Vyšší zdravotnickou školu v Trutnově. Rok a půl pracovala jako zdravotní sestra v Josefově, v té době začala hrát amatérské divadlo. Po angažmá ve Východočeském divadle v Pardubicích se odstěhovala do Prahy a začala se tam učit zpívat. Krátce vystupovala ve Státním souboru písní a tanců, pak se dostala do divadla Semafor. Vystupovala s Country Beatem Jiřího Brabce. Mezi její největší hity patřily skladby Závidím a Drahý můj. Hrála v několika filmech, mezi ty nejznámější patří Ostře sledované vlaky, Skřivánci na niti či Na samotě u lesa. V roce 1990 se vdala do Švýcarska, později se vrátila do České republiky. V červnu 2019 převzala od vydavatelství Supraphon platinovou desku pro legendy tuzemské hudební scény.

video: Jiří Pánek, Peter Antalík, iDNES.tv