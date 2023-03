VIDEO: Unikátní lávku za čtyřnásobnou cenu otevřeli v Hradci Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Unikátní lávku za čtyřnásobnou cenu otevřeli v Hradci

Hradec Králové dokončil největší investici za posledních několik let. Odpoledne se otevřela unikátní, ale zároveň i kritizovaná lávka za 175 milionů korun přes Labe u kongresového centra Aldis a nového sídla ČSOB. 103 metrů dlouhá stavba za posledních devět let vyvolala a bude dál budit tolik kontroverzí, jako by se jednalo o na kilometry stejně dlouhou dálnici.

video: iDNES.tv