Nádraží ve Františkových Lázních září novotou

Domácí | Zprávy z dráhy
Historická nádražní budova ve Františkových Lázních se po kompletní rekonstrukci otevřela veřejnosti. Původní barvou fasády a dalšími prvky teď připomíná zlatou éru lázeňství. Uvnitř jsou však moderní prostory. Stavební práce začaly vloni z kraje roku, celkové náklady dosáhly 252 milionů korun.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

04:48

Frankenstein ožívá ve Stavovském divadle: improvizace, živá kamera a lidskost monstra
Společnost
13. 11. 2025 15:18
01:06

Nádraží ve Františkových Lázních září novotou
Domácí
13. 11. 2025 15:02
02:35

Jak se stavěla Horácká aréna, chlouba Jihlavy
Domácí
13. 11. 2025 15:00
00:47

Ženě se blíží padesát, ale vypadá mladší než ve třiceti
Lifestyle
13. 11. 2025 14:22
00:43

Popelářské auto v domově pro seniory srazilo ženu, podlehla zraněním
Krimi
13. 11. 2025 13:54
02:57

Připadalo mi, že Hlubuček stojí na správné straně barikády, řekl místopředseda představenstva DPP
Krimi
13. 11. 2025 13:06
01:14

Řidič autobusu měl 2,66 promile, nadýchal až napočtvrté
Krimi
13. 11. 2025 12:50
00:51

Plošné odvody, stanovené kvóty. Německá vláda se dohodla na povinné vojně
Zahraniční
13. 11. 2025 11:32
00:42

Brněnský hrad Špilberk znovu rozzářila světelná show
Domácí
13. 11. 2025 11:18
00:36

Ve Filadelfii vyrobili poslední jednocent v historii USA
Zahraniční
13. 11. 2025 10:58
00:49

Playmate Coco Austin provokuje na sociálních sítích odvážnými outfity
Společnost
13. 11. 2025 10:48
00:39

Paříž si připomněla 10 let od teroristických útoků
Zahraniční
13. 11. 2025 10:32
01:45

Příznivci ostravské kolonie obsadili dům před demolicí
Domácí
13. 11. 2025 10:24
01:31

Lezci instalují na Černou věž osvětlení, v létě dostala bezpečnostní síť
Domácí
13. 11. 2025 10:18
42:09

Nenalétněte módním „eko“ trendům a fixujte energie na 3 roky, říkají experti
Rozstřel
13. 11. 2025 10:18
02:40

Krvelačné obludy masakrují Rusy. Kina na Ukrajině hlásí éru vlasteneckých hororů
Lifestyle
13. 11. 2025 10:12
02:24

The Super Mario Galaxy Movie - první trailer
Lifestyle
13. 11. 2025 9:52
03:08

Nezažil jsem, že by mi někdo radil, co mám dělat, řekl k Dozimetru člen vedení DPP Šurovský
Krimi
13. 11. 2025 9:34
06:16

Microsoft musí mít nahnáno. Steam představil vlastní herní konzoli
Lifestyle
13. 11. 2025 9:22
01:05

Řidič v Jižní Koreji najel do tržiště a zabil dva lidi, dalších 18 zranil
Zahraniční
13. 11. 2025 9:08

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.