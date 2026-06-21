Nadšenci zachránili zničenou kapli na Litoměřicku
21. 6. 2026 8:30 Domácí
Nadšenci ze spolku Kapličkáři zachránili zdevastovanou kapličku na okraji obce Evaň nedaleko Libochovic na Litoměřicku. Ruina, kterou minulý režim odsoudil k zániku a z níž před pár lety zbylo už jen torzo, v němž by někdo jen těžko hledal kapličku, se tak opět probudila do krásy. Po dlouhých pěti letech, které „opraváři“ označují za maraton.
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