Náhlé zúžení na silnici řidiče zaskočí, značky je nevarují

Sjet z dálnice a do Prostějova či Brna vyrazit jako kdysi po „staré“ a vyhnout se ucpané dálnici. V případě dopravní nehody či kolon kvůli opravám na dálnici D46 je to obvyklá taktika mnoha řidičů, protože silnice vede souběžně s touto velkou dopravní tepnou. Na šoféry ale na této možné objížďce číhá nebezpečí. Vozovka se v jednom úseku nečekaně zužuje a neupozorňují na to žádné značky.

