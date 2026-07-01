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Nahlédli jsme do zámku v Lukách

Domácí
Na skoky mezi obory jsou manželé Silvie a Michal Obadalovi zvyklí. Ač oba vystudovali humanitně zaměřené obory, po narození dětí se vrhli do světa gastronomie. V Brně založili firmu zabývající se přípravou zdravých jídel. Před pár lety ale podnik prodali a nyní koupili zámek v Lukách nad Jihlavou. Postupně ho otevírají lidem.
video: iDNES.tv
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