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Nájemník zanechal spoušť. Majitelku stál statisíce

Domácí
Vlastnit byt a pronajímat ho nemusí pro majitele vždy nutně znamenat pouze výhody. Naopak, majitel se někdy může dostat až na pokraj psychických sil. Stačí, aby si špatně vybral nájemníka. Podobně krušnou zkušenost má Jana Komendová z Jihlavy. Roky trvalo, než se ke svému vlastnímu bytu dostala zpět. Stálo ji to stovky tisíc, nutná bude rekonstrukce bytu.
video: iDNES.tv
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