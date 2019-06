VIDEO: Nakládání nosorožců v safari parku Dvůr Králové Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nakládání nosorožců v safari parku Dvůr Králové

Ze Dvora Králové dnes ráno vyrazil největší transport nosorožců černých z Evropy do Afriky v historii. Nakládání zvířat do přepravních beden trvalo čtyři hodiny. Do Rwandy s nimi letí ošetřovatelé i téměř čtyři tuny krmiva.

video: iDNES.tv