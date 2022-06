VIDEO: Tuzemské zásobníky jsou naplněné z více než dvou třetin, ohlásil Síkela Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tuzemské zásobníky jsou naplněné z více než dvou třetin, ohlásil Síkela

Dodávky zemního plynu do České republiky jsou sice, na rozdíl od jiných států EU, stabilní, to se ale může rychle změnit. Po jednání krizového štábu k situaci v plynárenství to uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

video: MPO