VIDEO: Náměstí v Jihlavě je průjezdné. Ale na jak dlouho? Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Náměstí v Jihlavě je průjezdné. Ale na jak dlouho?

Až do 27. června by se mělo dát projet přes Masarykovo náměstí v Jihlavě. Odbor dopravy magistrátu se údajně řídil stanoviskem policie, městu se ale takové řešení nelíbí. A pokud to bude možné, chystá se ho co nejdříve zrušit.

video: iDNES.tv