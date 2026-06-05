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Náměstí Jiřího z Poděbrad čeká slavnostní otevření

Domácí
Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze je podle starosty Michala Vronského těsně před dokončením. Slavnostní otevření zrekonstruovaného prostoru je naplánováno na 17. června.
video: Facebook/Michal Vronský, starosta Prahy 3
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