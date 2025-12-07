Náměstí v Jaroměři čeká rekonstrukce, ubydou parkovací místa

Do rekonstrukce historického centra se na jaře pustí Jaroměř na Náchodsku. Jejím cílem je vrátit život na vylidňující se náměstí Československé armády. Sníží se počet parkovacích míst, naopak přibudou odpočinkové plochy s vodními prvky. Projekt počítá s náplavkou a přístupy k řece Labi v přilehlých ulicích.
