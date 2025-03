VIDEO: Náměstí v Krupce čeká proměna Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Náměstí v Krupce čeká proměna

Zcela novou, modernější podobu získá v následujících měsících a letech Mariánské náměstí v Krupce na Teplicku. Práce jsou naplánovány do několika částí, první odstartovala v těchto dnech a hotová by měla být do konce října.

video: iDNES.tv