Náměstí v Postoloprtech vypráví příběh Oldřicha a Boženy
18. 6. 2026 6:42 Domácí
V Postoloprtech na Lounsku dokončili za více než sto milionů korun rekonstrukci náměstí podle návrhu architekta Romana Kouckého. Na ploše je vydlážděný obraz svatby Oldřicha a Boženy s koněm a knězem, v jehož postavě je vepsán text pověsti. Historické jádro pětitisícového města doplňuje restaurovaná barokní kašna s unikátními hodinami, sloup se sousoším, fontány, upravená autobusová zastávka.
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Náměstí v Postoloprtech vypráví příběh Oldřicha a Boženy
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