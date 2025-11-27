Odvolací soud ve sporu o kobky na náplavce nerozhodl, plánuje předvolat svědky
Pražský městský soud se ve čtvrtek začal zabývat sporem o nájem takzvaných kobek na náplavce. Městská firma Trade Centre Praha (TCP) se totiž odvolala proti nepravomocnému rozsudku, podle nějž dala neoprávněně výpověď spolku Dvojka sobě. TCP loni vypověděla nájemní smlouvu galerii a kavárně s odůvodněním, že spolek přenechával provozování kavárny jinému subjektu. Odvolací senát při čtvrtečním zasedání nerozhodl, chce totiž znovu vyslechnout dva svědky včetně provozovatele kavárny. Jednání proto odročil na 8. ledna.
05:32
Nerozumím tomu, proč jste svolali tuto schůzi, řekl Babiš poslancům
Domácí27. 11. 2025 21:30
00:59
„Asi dostal peníze na marihuanu.“ Fico napadl autora hanlivého nápisu křídou
Zahraniční27. 11. 2025 21:16
00:44
Část fanoušků Freiburgu dělala v Plzni problémy už před fotbalem
Domácí27. 11. 2025 20:24
03:06
Andrej Babiš se rozplakal ve Sněmovně
Domácí27. 11. 2025 19:56
01:29
Drogový zločinec se ukrýval v Latinské Americe, skončil v českém vězení
Krimi27. 11. 2025 17:48
00:57
Nenecháme se vyzývat k porušení zákona, řekl Rakušan k vrácení rozpočtu
Domácí27. 11. 2025 17:30
03:47
Český stát na pomoci Ukrajině neprodělává, řekl premiér Fiala
Domácí27. 11. 2025 17:30
00:47
Most v Žiželicích má za sebou zatěžovací zkoušku
Domácí27. 11. 2025 17:26
09:00
Hejtman Kuba oznámil, že odchází z ODS
Domácí27. 11. 2025 17:20
01:54
Dvojčata z Bachelora: Líbily se nám stejné holky
Společnost27. 11. 2025 16:38
00:51
Nepůjčí mi ani korunu, vysvětloval opilec, proč rozbil známému čelní sklo auta
Krimi27. 11. 2025 16:10
00:48
Muž se sekáčkem na maso se pokusil vykrást obchod. Policie po něm pátrá
Krimi27. 11. 2025 16:10
00:52
Masivní lavina v Rakousku zasáhla sjezdovku. Pomáhají i Češi
Zahraniční27. 11. 2025 16:08
01:01
Mírový návrh USA je dobrý základ, řekl Putin. Evropu nenapadneme, ujišťuje
Zahraniční27. 11. 2025 15:56
01:08
Základní škola se na dva dny promění v prales
Domácí27. 11. 2025 15:50
01:39
Trailer k filmu Pomocnice
Společnost27. 11. 2025 15:40
00:26
Masivní lavina v Rakousku zasáhla i sjezdovku. Záchranáři pátrají po přeživších
Zahraniční27. 11. 2025 15:18
00:25
Pěsti a kopance do hlavy. Brutální rvačku dětí u školy řeší policie
Krimi27. 11. 2025 14:58
01:04
Šilhání i tupozrakost moravských dětí bude řešit nová oční klinika ve Vyškově
Domácí27. 11. 2025 14:50
01:42