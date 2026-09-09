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Naposledy v brněnské slévárně Heunisch, brzy ji čeká demolice

Domácí
Slévárna Heunisch v bývalém areálu Zetoru v brněnské Líšni loni ukončila provoz. Majitel budovy a pozemek prodal developerské firmě CTP, která je brzy zbourá a na jejím místě postaví tři nové průmyslové haly.
video: iDNES.tv
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