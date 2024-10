VIDEO: Národní den železnice v České Třebové pokořil návštěvnický rekord Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Češi jsou národem železničářů. Pořadatelé největší železniční přehlídky v zemi, která se v České Třebové koná až do nedělního odpoledne, hlásí nový návštěvnický rekord. Do areálu českotřebovského depa na Národní den železnice přišlo jen za včerejšek 8 500 lidí. Příznivci světa na kolejích přijeli ze všech koutů republiky, aby kromě výletu do historie nejen československé železnice obdivovali i ty nejmodernější stroje.

video: iDNES.tv