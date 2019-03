VIDEO: Národní muzeum zpřístupnilo východní dvoranu i kopuli s výhledem na Prahu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Národní muzeum zpřístupnilo východní dvoranu i kopuli s výhledem na Prahu

Po té krátké únorové přestávce jsme návštěvníků zpřístupnili východní dvoranu, která dříve přístupná nebyla. Byl to dvůr a díky novému zastřešení vznikl úplně nový prostor, který bude využíván pro odpočinkovou zónu, krátkodobé výstavy, koncerty a happeningy. Návštěvníci mohou dále i do panteonu, kam mohli návštěvníci dříve jen nahlédnout. Také mohou nahlédnout do kupole, která nabízí nádherný výhled na Prahu.

video: iDNES.cz