Absolutní priorita je dekriminalizace, řekl Pavel Bém na semináři o konopí
26. 2. 2026 10:52 Domácí
Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém chce, aby se změnil přístup ke konopí. „Absolutní priorita je pro mě dekriminalizace. Stále ještě jsou odsuzováni lidé za chování, které zjevně nejeví nějakou závažnou společenskou nebezpečnost,“ řekl Bém ve Sněmovně.
