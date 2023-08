VIDEO: Narovnání prudké zatáčky chystali deset let Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kolony a zdržení čekají na řidiče při průjezdu Českou Kamenicí na Děčínsku. Na silnici I/13, která je páteřní trasou z Děčína směrem na Liberec a do Šluknovského výběžku nebo dále do Německa, začali silničáři tento týden „rovnat“ nebezpečnou zatáčku u pivovaru Kotouč. Příprava zabrala řadu let.

