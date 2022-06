VIDEO: Následky těžby uranu zmizí do roku 2037 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Následky těžby uranu zmizí do roku 2037

Přes čtyři miliony tun kyseliny sírové kontaminovaly podzemí v okolí Stráže pod Ralskem v průběhu chemické těžby uranu. Nebezpečné a zdraví škodlivé chemikálie, které se do země vtláčely od konce 60. let, chce státní podnik Diamo odčerpat do roku 2037.

video: iDNES.tv