Navigace vedou v Krkonoších řidiče do zákazu

Jízda podle navigace v Krkonoších může přijít řidiče až na deset tisíc korun. Přístroje totiž „neznají“ chráněné oblasti ani pěší cesty. Redaktory MF DNES například vedla navigace cestou z Černého dolu do Pece pod Sněžkou přes Cihlářskou boudu, kudy auta nesmí. Pokud by navigaci poslechli, čekala by je jízda po lesních cestách i v zakázaných oblastech. Podle navigace šlo o běžnou silnici.

video: iDNES.cz