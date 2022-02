VIDEO: Navržený rozpočet je o 100 miliard menší než plánovala minulá vláda Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Navržený rozpočet je o 100 miliard menší než plánovala minulá vláda

Sněmovna by měla v pátek začít projednávat rozpočet na letošní rok. Stát by měl letos hospodařit se schodkem 280 miliard korun. To je o 100 miliard méně, než plánovala minulá vláda.

video: ČTK