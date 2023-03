VIDEO: Návštěvníci slaví 40 let. Seriál skončil u soudu, za Patrasovou se zaručili Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Návštěvníci slaví 40 let. Seriál skončil u soudu, za Patrasovou se zaručili

Letos uplyne již čtyřicet let od doby, kdy měl premiéru sci-fi seriál Návštěvníci. V něm čtyři vyvolení cestovali v čase mezi lety 1984 a 2484, aby zachránili lidstvo. To se jim nakonec v příběhu podařilo a stali se do jisté míry i věštci budoucnosti. Připomeňte si seriál s měsíčníkem Nostalgie.

video: Československá televize