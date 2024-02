VIDEO: Navýšení i více než 7 tisíc. Jurečka představil změny u příspěvků na péči Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Příspěvky na péči by se neměly od července zvedat plošně, ale pro každý ze čtyř stupňů jinak. Na páteční tiskové konferenci o tom informoval Marian Jurečka (KDU-ČSL), ministr práce a sociálních věcí. Růst se má pohybovat od 11 do 40 procent. Výdaje by ročně měly vzrůst zhruba o sedm miliard korun.

