Nebezpečný přejezd na tahu Českým rájem zmizí

K nepoznání se do dvou let změní příjezd do obce Ktová od Turnova. Zmizí totiž železniční přejezd, který teď vede přes hlavní silnici první třídy. I přesto, že jde o hodně frekventovanou komunikaci z Turnova na Jičín a Hradec Králové, železniční přejezd nemá závory a na blížící se vlak upozorňují řidiče jen výstražná světla.

video: ŘSD