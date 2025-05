VIDEO: Nebořme NATO ani EU, vzkazuje Pavel budoucí nové vládě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Prezident Petr Pavel naznačil, jak bude postupovat při sestavování vlády po říjnových sněmovních volbách. Pokud by do ní mířil někdo, kdo nepovažuje členství České republiky v NATO a Evropské unii za důležité, Pavel by měl výhrady. „Považoval bych za naprosto nezodpovědné, kdybych se této otázce nevěnoval i při sestavování vlády,“ řekl v podcastu Bruselský diktát.

video: Bruselský diktát