VIDEO: Zuzana Stejskalová a Kateřina Nováková: Muži po otcovství touží Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zuzana Stejskalová a Kateřina Nováková: Muži po otcovství touží

Proč je tak strašně těžké vyrovnat se s tím, že nepřichází těhotenství? Je to složité i pro muže? Je třeba se stydět za pocit závisti vůči těm, kterým se daří a jsou v očekávání? Jak bojovat s negativními emocemi? Co říkat a co naopak rozhodně nevyslovovat, pokud se snažíme podpořit pár, který zatím beznadějně touží po miminku? Poslechněte si další díl podcastu Nebuď mimo.

video: eMimino