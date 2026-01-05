Nebudeme zvyšovat daně, slíbila po jednání vlády ministryně financí Schillerová
5. 1. 2026 15:04 Domácí
Dokument obsahuje závazek nezvyšovat daně, znovu zavést elektronickou evidenci tržeb či nepodnikat kroky k přijetí eura, řekla Schilerová na tiskové konferenci po jednání vlády. Počítá také se zastropováním věku odchodu do důchodu na 65 letech.
