Nechvalně proslulý pavlačák v Plzni jde k zemi

V pondělí v devět hodin ráno se zakously čelisti bouracího bagru do štítové zdi vybydleného domu v Duchcovské ulici u seřazovacího nádraží v Plzni. Začala tím přibližně tříměsíční demolice čtyř domů bývalého ghetta včetně vyhlášeného pavlačáku, ve kterých ještě na začátku tisíciletí žilo několik desítek lidí. Byla to pro ně poslední přestupní stanice před vystěhováním pod most. Kdo ani tady neplatil nájem, skončil bez milosti na ulici.

