Nedávno otevřený dopravní terminál Jihlava město už teď zlepšuje komfort pro cestující
9. 7. 2026 8:42 Domácí | Zprávy z dráhy
Jihlava se stala ukázkou nové éry české dopravy. Avšak cesta k vysokorychlostní trati vyžaduje přesné technické vymezení. Zatímco nedávno otevřený dopravní terminál Jihlava-město zásadně zlepšuje komfort cestujících v regionální dopravě, skutečným uzlem pro budoucí vysokorychlostní spoje se má stát lokalita Jihlava-Pávov.
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